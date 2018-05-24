Amasya da tamam

Etkinliğe Böyükata ile birlikte, Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Keskin, Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamdi Temel, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sefa Tarhan, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurettin Demir ve Dumlupınar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu da katkıda bulundu. Böyükata, ‘’Böylesi programların öneminin bilincinde olan, mütevazi kişiliğiyle hem emek verenlere hem de katılımcılara gösterdiği sıcak ilgi gösteren Amasya Üniversitesi'nin çok kıymetli Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay beye çok teşekkür ederim. Hafta sonunu bu program için kullanan istekli katılımcı meslek akademisyenlerin ve bütün ekibin emeklerinin Amasya Üniversitesi ve dolayısıyla ülkemizin ilerlemesine katkısı olmasını temenni ederim’’ dedi.