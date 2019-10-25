Alternatif Turizm konuşuldu

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, ülkelerin kalkınmasının milli gelir ve refah seviyesinin artışında turizmin önemli bir etken olduğunu söyledi. Yılmaz, Yozgat’ın çevre iller gibi, turizm potansiyellerinin tanıtılması, bu yönde kamuoyunda bir farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Yozgat’ın kültürel-turistik değerlerinin tanıtılması, hatırlatılması, alternatif unsurları ile birlikte ekonomiye kazandırılmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Yılmaz, “Bu şehrin üretmiş olduğu hasılaya bu parametreleri ne kadar kazandırabilirsek refah düzeyimizde o denli artacaktır’’ dedi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Akın, zengin yer altı-üstü kaynakları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, otantik kültür mirası, zengin gastronomi kültürü ile Yozgat’ın alternatif turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Akın, “Var olan doğa güzellikleri, tarihi, arkeolojik kültürel zenginlikleri ile tarım, hayvancılık, el sanatları, ulaşım, konaklama ve gastronomi gibi sektörler arasında entegrasyon ve sürdürülebilirlik mutlaka sağlanmalıdır. Başta kamu ve yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kurumlarında tam birlik ve iletişim sağlanarak halkın bu konularda bilinçlendirilmesi göz ardı edilmemelidir” ifadelerini kullandı. Araştırma Görevlisi Ozan Atsız, Öğretim Üyesi Dr. Esra Balıkçı, Öğretim Görevlisi Selmaz Temiz Yozgat’ın alternatif turizmi konusunda bilgiler verdi. Çalıştay sonrası proje kapsamında Yozgat’ın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı fotoğraf sergisi ile yerel el sanatları ve değerli taşlar sergisinin açılışı gerçekleştirildi.