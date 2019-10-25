Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100346
ALTIN
278.722
DOLAR
5.7639
STERLİN
7.4106
EURO
6.3966

Alternatif Turizm konuşuldu

YOZGAT’ın alternatif turizm potansiyelinin konuşulduğu çalıştayda, alternatif turizm kavramları, türleri, Yozgat’ta yapılabilecek alternatif turizm türleri, rotaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Alternatif Turizm konuşuldu

YOZGAT’ın alternatif turizm potansiyelinin konuşulduğu çalıştayda, alternatif turizm kavramları, türleri, Yozgat’ta yapılabilecek alternatif turizm türleri, rotaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

25 Ekim 2019 Cuma 00:00
Alternatif Turizm konuşuldu

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, ülkelerin kalkınmasının milli gelir ve refah seviyesinin artışında turizmin önemli bir etken olduğunu söyledi. Yılmaz, Yozgat’ın çevre iller gibi, turizm potansiyellerinin tanıtılması, bu yönde kamuoyunda bir farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Yozgat’ın kültürel-turistik değerlerinin tanıtılması, hatırlatılması, alternatif unsurları ile birlikte ekonomiye kazandırılmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Yılmaz, “Bu şehrin üretmiş olduğu hasılaya bu parametreleri ne kadar kazandırabilirsek refah düzeyimizde o denli artacaktır’’ dedi. 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Akın, zengin yer altı-üstü kaynakları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, otantik kültür mirası, zengin gastronomi kültürü ile Yozgat’ın alternatif turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Akın, “Var olan doğa güzellikleri, tarihi, arkeolojik kültürel zenginlikleri ile tarım, hayvancılık, el sanatları, ulaşım, konaklama ve gastronomi gibi sektörler arasında entegrasyon ve sürdürülebilirlik mutlaka sağlanmalıdır. Başta kamu ve yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kurumlarında tam birlik ve iletişim sağlanarak halkın bu konularda bilinçlendirilmesi göz ardı edilmemelidir”  ifadelerini kullandı. Araştırma Görevlisi Ozan Atsız, Öğretim Üyesi Dr. Esra Balıkçı, Öğretim Görevlisi Selmaz Temiz Yozgat’ın alternatif turizmi konusunda bilgiler verdi. Çalıştay sonrası proje kapsamında Yozgat’ın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı fotoğraf sergisi ile yerel el sanatları ve değerli taşlar sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konferans serisi devam ediyor
Konferans serisi devam ediyor
Dekanlıkta nöbet değişimi
Dekanlıkta nöbet değişimi
Sertifikalarını aldılar
Sertifikalarını aldılar
Rektör, personelle toplantı yaptı
Rektör, personelle toplantı yaptı
Öğrencilerden mıntıka temizliği
Öğrencilerden mıntıka temizliği
MEMLEKETiNi TERCiH ETTi
MEMLEKETiNi TERCiH ETTi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim