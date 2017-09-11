Ali öğretmen yine unutmadı

Sorgun İlçesi Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu sınıf öğretmenlerinden Ali Aydoğan, 2016-2017 eğitim öğretim yılının son gününde ilk okulu bitiren 4/B sınıfı öğrencilerinin tamamına ilçe esnafı, kaymakamlık ve duyarlı vatandaşların desteği ile bisiklet hediye etmişti. Öğrencilerine verdiği unutulmaz hediyelerle gündeme gelen Ali öğretmen, bu kez de ilk okul birinci sınıfa başlayan öğrencilerine hediyeler verdi.

OKULU ÇİÇEK GİBİ YAPTI

Ali Aydoğan, yaz tatili boyunca sınıfını yeni gelecek öğrenciler için hazırladı. Masasından sırasına tüm sınıfı değişime uğratan Ali öğretmen, duvarları boyadı, kırık dolapları tamir etti.

Yaz boyunca sınıfında bir boyacı, tamir ustası gibi çalışan Ali Öğretmen, ilk okul birinci sınıfına erken başlayan öğrencilerini renkli bir sınıfta renkli hediyelerle karşıladı.

Daha önce olduğu gibi yine ilçe esnafının katkıları ile aldığı şeker, boya, kumbara, diş macunu, diş fırçası gibi çeşitli hediyeler alan Ali Aydoğan, öğrencilerine dağıttığı hediyelerle heyecanlarının yatışmasını sağladı. Ali öğretmenin sınıfında yükselen mutluluk sesleri, yeni eğitim yılı öncesi minik kalplere enerji depoladı.

Çocukları ilk defa okul heyecanı yaşayan anne-babalar, sınıf öğretmeni Ali Aydoğan’a duyarlı davranışından ötürü teşekkür ederek; “Allah razı olsun, çocuklarımızı mutlu etti öğretmenimiz. Onların mutluluğu için elinden geleni yaptı. Heyecan yerini büyük mutluluğu dönüştürdü” dediler.

