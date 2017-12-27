ALGIYA 6 GÖZALTI

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ‘bir kız öğrencinin 5 şahıs tarafından tecavüze uğradığı, ayrıca kesici aletle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı’ şeklinde sosyal medya üzerindeki paylaşımlar ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, iddia edilen olayın gerçeği yansıtmadığı anlaşılarak, konu hakkında Cumhuriyet Savcılığının bilgilendirildiği belirtildi. Yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelilerinin Bozok üniversitesinde öğretim gören 6 öğrenci olduğu tespit edilerek, yakalandığı, haklarında ‘Suç Uydurma’ suçundan tahkikata başlanıldığı ifade edildi.