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ALAN TARAMASI TAMAMLANDI

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm yerleşim alanlarında gerçekleştirilen alan taraması ile ilçede okuma yazma bilmeyenler tespit edildi.

06 Kasım 2020 Cuma 00:36
ALAN TARAMASI TAMAMLANDI

KADIŞEHRİ ilçesinde, okuma yazma bilmeyenlerin tespiti amacıyla yürütülen alan taraması çalışmaları tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, gönüllü okul müdürleri, öğretmenler, kurum çalışanları ilçede yürütülen alan taramasında görev alıp, köyleri, meraları, tarım alanları gezerek, çalmadık kapı, ulaşmadıkları kişi bırakmadı. Yapılan alan taraması sonucunda ilçede 385 kişinin okuma yazma bilmediği tespiti yapıldı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okuma yazma seferberliği için ilçede örnek bir alan taraması yapıldığını hatırlatarak, ‘’Okuma yazma bilmeyen kalmasın diye açılmadık kapı gezilmedik yer bırakmadık’’ dedi. Aksoy, bu çalışmanın sonucunda ilçede 385 eğitim çağının üzerindeki kişinin okuyup, yazamadıkları belirlendiğini bildirdi. Aksoy, ‘’En kısa zamanda açacağımız kurslarımızla büyüklerimizi eğitimle buluşturacağız. Alan taraması için büyük bir özveri ile çalışan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, Aydın Lale, Fedayi Kılıç, Muhammed Karadeniz, Ali Ertan Ulukan, Mustafa Tetik, Zeki Etyemez, Ethem Pektaş, Satılmış Şahin, Ali Çakmaz, Murat Açar, Mustafa Duyar, Mahmut Akın, Merve Kaba’ya teşekkür ederim. Bu konuda destek veren mahalle ve köy muhtarlarımıza ve paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz’’ diye konuştu.  

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ALAN TARAMASI TAMAMLANDI
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