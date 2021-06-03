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Aksoy, öğrencileri böyle karşıladı

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, hafta başından itibaren yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri okullarında karşıladı.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:49
Aksoy, öğrencileri böyle karşıladı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okulların açıldığı gün ziyaretlerde de bulunup, öğrencilerle bir araya geldi. Aksoy, ‘’Her zorluktan sonra bir kolaylık, her darlıktan sonra bir ferahlık vardır, demiştik. Ve nihayet öğrencimize kavuştuk. Okullarımızın, sınıflarımızın ve gönüllerimizin kapısını ardına kadar açtık; sizi bekliyoruz çocuklar. Evinize, yuvanıza hoş geldiniz’’ dedi. Aksoy, ilkokul öğrencilerinden sonra 7 Haziran Pazartesi’den itibaren de ortaokul ve lise öğrencilerinin haftada iki gün yüz yüze eğitime başlayacaklarını, onlarında okullarında eğitim görmelerini çok arzuladıklarının altını çizdi. 

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