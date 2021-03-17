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Akreditasyon başvurusuna onay

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘Mesleki Eğitim ve Okul Eğitimi’ alanlarında yapılan Akreditasyon başvurusunun Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildiğini söyledi.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:09
Akreditasyon başvurusuna onay

Yazıcı, ‘’Okul Eğitimi alanında sunulan 240 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar arasında yapılan değerlendirmede İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de aralarında bulunduğu 81 kurum Erasmus Akreditasyonuna hak kazanmıştır’’ dedi. Yazıcı, kabul edilen Erasmus Akreditasyonu ile kurumun hedeflerini gerçekleştirmek üzere birkaç yıllık süreyi kapsayan proje faaliyetlerini planlama, uygulama imkânı bulabilecekken, farklı teklif çağrısı dönemlerinde proje faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sadece bütçe talebinde bulunarak, Erasmus Programından kolaylıkla faydalanılacağını bildirdi. Yazıcı, ‘’Bu faaliyetin, 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni program döneminde uygulanması planlanmaktadır. Ülke genelinde 264 başvurunun yapıldığı Mesleki Eğitim alanında yapılan değerlendirme sonucunda 80 kurum/kuruluş içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de aralarında olduğu 47 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonuna hak kazanmıştır. Erasmus Akreditasyonuna kabul edilişimizde emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Akreditasyon Başvurusuna Onay
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