Akkan, Miniklerle buluştu

Akkan’ın ziyaretinde, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Orhan Şaybak da bulundu. Akkan, okulun idareci ve öğretmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet ederek, oyunlar oynadı. Akkan, eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitimin, eğitim gömleğinin ilk düğmesi olduğuna vurgu yaptı. Akkan, ‘’Bu düğmenin doğru iliklenmesi önem arz etmektedir. Okul öncesi eğitimde çocuklar temel eğitime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte yaşamayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimi alan çocuklar daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler’’ dedi.