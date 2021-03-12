Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı açıldı

SORGUN Külhüyük Şehit Sait Özbek İlkokulu ve Ortaokulu'nda Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı Kaymakam Bahadır GÜNEŞ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya’nın da katılımı ile açıldı. Geçen yıl vefat eden Ali Özdemir'in adına ithafen oğlu Fatih Özdemir tarafından finanse edilen Akıl ve Zekâ Oyunları sınıfı, öğrenci ve velilerin hizmetine sunuldu. Külhüyük Şehit Sait Özbek İlkokulu ve Ortaokul Müdürü Emre Özkuşçu, baştan sona planlama ve uygulama aşamasında büyük emek sarf eden Müdür Yardımcısı Hasan Taylan Kanuncu ile sınıfın yapımındaki katkılarından dolayı Fatih Özdemir’e teşekkür etti. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfının yapımına vesile olan Merhum Ali Özdemir’e rahmet diledi, projeyi hayata geçiren Fatih Özdemir’e de şükranlarımı sundu. Kaya, ‘’Projenin baştan sona yapımında ve çalışmalarında emeği geçen tüm İdareci, Öğretmen ve Personele teşekkür ederim’’ dedi.