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Akıl oyunlarında derece

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, Bilecik’te düzenlenen etkinlikte ödül aldı.

Akıl oyunlarında derece

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, Bilecik’te düzenlenen etkinlikte ödül aldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Akıl oyunlarında derece

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu’nun Bilecik Valiliği ile birlikte organize ettiği ‘Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları’ turnuvasına 44 ilden 245 öğrenci, 87 öğretmen katıldı. Turnuvada Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi İbrahim Orkun Koçak, Reversi Oyununda Türkiye ikinciliğini elde etti. Etkinliğe Yozgat’ı temsilen Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinden Salih Köser, Utku Taha Ttetik, Hüseyin Şavlak, İbrahim Orkun Koçak, danışman öğretmen Alper Koçak, Kazım Köse, Figen Kasap katıldı.

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