Akıl oyunları sınıfı

Okul Müdürü, öğretmen ve öğrenciler, 2023 vizyon belgesi kapsamında, Zeka ve Akıl Oyunları sınıfının hazırlanmasında birlikte çalıştı. Sınıfın, öğrencilerin çabuk karar verme, olasıkları hesaplama, çözüm odaklı düşünme, bir sonraki aşama hakkında fikir yürütme ve öngörme, mantığı etkili ve yetkili şekilde kullanma becerisi kazandırma amacıyla hazırlandığı bildirildi.