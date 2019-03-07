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Akıl oyunları sınıfı

AYDINCIK Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi´nde Zeka ve Akıl Oyunları Sınıfı oluşturuldu.

Akıl oyunları sınıfı

AYDINCIK Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi´nde Zeka ve Akıl Oyunları Sınıfı oluşturuldu.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Akıl oyunları sınıfı

Okul Müdürü, öğretmen ve öğrenciler, 2023 vizyon belgesi kapsamında, Zeka ve Akıl Oyunları sınıfının hazırlanmasında birlikte çalıştı. Sınıfın, öğrencilerin çabuk karar verme, olasıkları hesaplama, çözüm odaklı düşünme, bir sonraki aşama hakkında fikir yürütme ve öngörme, mantığı etkili ve yetkili şekilde kullanma becerisi kazandırma amacıyla hazırlandığı bildirildi. 

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