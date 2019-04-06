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Akif’in Torunları kitap okudu

YOZGAT 75. Yıl Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu tarafından Akif’in Torunları Kitap Okuyor etkinliği düzenlendi.

Akif’in Torunları kitap okudu

YOZGAT 75. Yıl Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu tarafından Akif’in Torunları Kitap Okuyor etkinliği düzenlendi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Akif’in Torunları kitap okudu

Milletin Sesi Mehmet Akif teması ile düzenlenen Akif’in Torunları Kitap Okuyor etkinliği okul bahçesinde tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde öğrencilere hitap eden okul müdürü Sami Ünal, okul olarak en önemli hedeflerinden birinin okumayı hem beceri hem de alışkanlık getirmek olduğunu söyledi. Okuyan nesil oluşumuna katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Ünal, ‘’Bu nedenle okulumuzda bir okuma etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte emeği geçen üçüncü sınıf öğretmenlerimiz Mualla Özkan, Duran İnci ve Sevda Kaya’yı kutluyorum’’ dedi.

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