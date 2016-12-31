Akif’e anlamlı anma

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Uzun’un konuşmacı olarak katıldığı konferansa Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçarslan, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kadir Özköse, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, Fakülte Dekanlarımız, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey yaptı.

Karacabey, konuşmasında ülkemizin ve milletimizin geleceğinin güvencesi olan gençlerimize, bir dönemin büyük şairi, fikir insanı, İstiklâl Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u, çok yönlü tanıması ve anlaması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Liseli, üniversiteli bütün gençlerin Safahat’ı en azından bir kez okuması gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, vatan, millet, bayrak, özgürlük, bağımsızlık ve istiklâl kavramlarının karşılığı olan Mehmet Akif’in dünya görüşü ve fikir dünyasına mutlaka temas edilmesi gerekliliğine değindi.

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma yıl dönümünde Bozok Üniversitesi’nin hazırladığı programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Mehmet Akif Ersoy ahlakı, terbiyesi, dini bilgisi, tefekkürü çok yüksek ve bizden daha biz olan önemli bir değerdir.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Uzun, Mehmet Akif Ersoy'un bizim yakın tarihimizde emsali az görülen çok nadir bir insan, dava adamı, iş eri ve fikir adamı olduğunun altını çizdi. İslami değerlerin ve ahlak anlayışının Mehmet Akif’in kültürünün yanı sıra seciyesini de belirlediğini belirten Prof. Dr. Uzun, Mehmet Akif’in dürüst kişiliği, ahlakı, İslami duyarlılığı ve milli değerlere bağlılığı ile önemli bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Uzun, konferanstaki konuşmasında ayrıca Mehmet Akif Ersoy’un vatan konusundaki duruşu ve düşüncelerine de değinerek şunları aktardı, “Akif dava adamı olduğu için tevazu sahibi, hürriyete âşık birisidir. Akif için din, vatan ve dil çok önemlidir ve bunlar için faaliyet gösterir. Sözlerinde dil ve din mukaddestir vurgusu yapar. Dil ve din mukaddes olunca millet ve vatan da mukaddes olur. Akif için din demek vatan demektir. Bunun için ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ diyerek vatanın kutsallığını dile getirir.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Uzun, Mehmet Akif'in fikir dünyasını sadece şiirleriyle değil nesirleri ve çıkardığı gazete ile savunan bir adam olduğunu ve kendisinin iyi bir gazeteci olduğunu sözlerine ekledi.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey konferansı ile vermiş olduğu değerli katkıları dolayısıyla Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Uzun’a plâket takdim etti.