Akdağmadeni MYO'ya yeni bina

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu yeni binasının açılışı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın katıldığı törenle yapıldı.
Son Güncelleme: 19.03.2019 19:06
Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu yeni binasının açılışı yapıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu yeni binasının açılışı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın katıldığı törenle yapıldı.
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