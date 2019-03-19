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Akdağmadeni MYO'ya yeni bina

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu yeni binasının açılışı yapıldı.

Akdağmadeni MYO'ya yeni bina

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu yeni binasının açılışı yapıldı.

19 Mart 2019 Salı 18:58
54 Okunma
Akdağmadeni MYO'ya yeni bina

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu yeni binasının açılışı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın katıldığı törenle yapıldı.

Son Güncelleme: 19.03.2019 19:06
Anahtar Kelimeler:
Yozgat Bozok üniversitesiAkdağmadeni Meslek YüksekokuluTBMM Anayasa Komisyonu BaşkanıAk Parti Yozgat MilletvekiliBekir Bozdağ
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