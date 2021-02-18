Akademisyenlere seminer

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meftuni Yekeler’in de iştirak ettiği etkinlikte, öğretim elemanları, lisansüstü programlarda öğrenim gören Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden oluşan 45araştırmacı yer aldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilimsel araştırma projelerinde hazırlık süreçlerinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek; proje yazarken sadece destek alabilmek için birilerini ikna etmek maksadıyla değil, uygulama ve kapanış süreçleri için izlenecek yol haritası olarak kullanılacak bir metni oluşturmak maksadıyla hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti. Böyükata, TÜBİTAK – 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı başvuru üzerinden de açıklamalarda bulundu ve projelerde kalite unsurlarından bahsetti. Panel süreçlerine ilişin bilgiler aktardı. Katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.