Akademisyenlere eğitim

Başkanlığını Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu’nun üstlendiği etkinlik Öğretim Üyesi Dr. Yunus Hacımusalar tarafından düzenlendi. Doç. Dr. Ayşe Yeşim Göçmen koordinatörlük görevini üstlendi. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın eğitim yöneticisi ve eğitim olarak görev aldığı etkinlikte, Prof. Dr. M. Fevzi Polat, Prof. Dr. Hülya Şimşek, Doç. Dr. Ayşe Yeşim Göçmen, Öğretim Üyesi Dr. Vugar Ali Türksoy, katılımcı akademisyenleri bilgilendirdi. İki gün süren etkinlikte Bozok Üniversitesi’nde görev yapan 15 akademisyen bir araya geldi.