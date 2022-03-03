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Akademisyenlerden çıkartma

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı ‘Köyde Okuma Etkinliği’ akademisyenlerin dikkatini çekti.

03 Mart 2022 Perşembe 00:18
Akademisyenlerden çıkartma

Etkinliklerin 28’incisi Esenli Bilal Şahin İmam Hatip Ortaokulu’nda  gerçekleştirildi. Programda ‘Esenli'den de Zehrâvî çıkabilir’, ‘Ben de yaparım’, ‘Okulda ve Çevrede Proje Yapmak’ başlıkları etrafında metafor oluşturan akademisyenler ilkokul 1’inci sınıftan ortaokul 8’inci sınıfa kadar farklı sınıflardan öğrencilerle ayrı ayrı sohbet ettiler ve öğretmenlerle bilgiler paylaştılar. Böyükata ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Profesör Dr. Hülya Şimşek, Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer, Öğretim Görevlisi Nefise Yüksel ve Öğretim Görevlisi Ferhat Oflazer çocuklarla söyleşiler gerçekleştirdi. Öğrencilerle gerçekleştirdiği sıcak ve samimi iletişim ortamında Böyükata her sınıfta öğrencilerle bilim okuryazarlığı yönünde küçük adımlar attırmaya ve çocukların hayallerini ifade ettirmeye çalışarak hedeflerine ulaşmada izleyecekleri yollara ilişkin bilgiler verdi. Öğrenciler arasında öğretmenlerinin okudukları üniversitelere gitmeye heves edenlerin olduğunu fark eden Böyükata, o üniversitelerden başlayarak üniversite hayatına ve sonrasına dair bilgiler verdi, bilim insanı olma yolunda yapılabileceklerden bahsetti.
Öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere gittikleri okullara hediye kitaplardan da götürmeye çalışan akademisyenler; TÜBİTAK yayınlarından Bilim Teknik Dergileri, Türk Eczacıları Birliği'nin Gürbüz Eczanede yayını, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yayınları, eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeler de teslim edildi. Katkılarından dolayı, İsler Yayınları sahibi Mehmet İşler ve CEO’su Emir Çetinkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, Eczacı Mehmet Ali Çakır, İstanbul’dan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu Müdür Yardımcısı Bülent Yılmaz, Pazarören Mezunlarından Karaman’dan öğretmen Burhanettin Saygılı ve Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar ile farklı meslek mensubu gönüllülere de gıyabında teşekkür edildi. 
 

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