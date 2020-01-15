Akademisyenler tanıştı

Rektör Karadağ, “Artık Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin birer ferdisiniz. Temenni ederim ki Yozgat Bozok Üniversitesi hayatınızda önemli bir dönüm noktası olur. Üniversite ailesi olarak adından söz ettiren, sürekli kendini yenileyen, topluma ve bölgesine katkı sunan, donanımlı bir başarı hikâyesini hep birlikte kaleme alacağız” dedi. Karadağ, Üniversiteyi bir marka üniversite yapma gibi bir hayalinin bulunduğuna vurgu yaparak, bölgesinde, bölgesel kalkınmayı sağlayacak bir kimliğin oluşacağı bir üniversite haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Karadağ, göreve yeni başlayan akademik personele yönelik olarak, akademik nosyonu hiçbir zaman bir kenara bırakmayan, tamamen akademik kafayla düşünen, hareket eden, kurumuna bilimsel katkı sunan bir anlayışla hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi. İdari personele yönelik de tavsiyelerde bulunan Karadağ, “Sizler bizim için önemli potansiyellersiniz. İşinize odaklanın ve en iyisini yapmaya çalışın. Görev ve sorumlulukları dâhilinde katkı sunan, birleştiren, kaynaştıran, değer katan, üniversitemizi aidiyet duygusuyla benimseyen, önemseyen ve içselleştiren arkadaşlarımız bizler için her daim değerli olacaktır” diye konuştu.