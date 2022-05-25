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Akademisyenler Külhüyük’te

Yozgat Bozok Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülük ettiği ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ akademisyenlerinde katılımıyla devam ediyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:45
Akademisyenler Külhüyük’te

Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyüne giden akademisyenler öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. 39’uncusu düzenlenen etkinlik Külhüyük Şehit Sait Özbek İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata’ya, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Özgür Babayiğit ve Dr. Dadaş Mutallimov eşlik etti. Öğrenciler ile bir araya gelen akademisyenler ‘Külhüyük'ten de Uluğ Bey çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ konuları üzerinde bilgilendirdi. 
Öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Böyükata, merak uyandıran ve düşündüren sorular sorup tartışma açtı. Öncü bilim insanlarının hayatlarından örneklerle, onların bilime ilgilerini ve ilerde bilim insanı olarak hayallerini gerçekleştirebileceklerini değerlendiren Böyükata, öğrencilerde farklı bilgi ve beceri kazanmaya yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştı. Daha sonra öğretmenler ile bir araya gelen akademisyenler ‘Okulda ve Çevrede Proje Çalışmaları’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. 
Öğrencilerde okuma alışkanlığının kazandırılmasına dönük bilgiler paylaşan ve kitap okumanın insan beyninin gelişimindeki etkilerine değinen Doçent Dr. Özgür Babayiğit, “Kitap okumak, zihin gelişimi açısından olumlu katkıya sahiptir. Okuma alışkanlığı ve okuma sevgisi kazanmak gerekir. Okuma alışkanlığı olanlar okuduklarını daha hızlı anlarlar, muhakeme yetenekleri daha gelişmiş olur” dedi. 
Böyükata ise; “Farklı şehirlerde doğup dünyaya gelen, üniversite eğitimi için bir başka yere giden, orada farklı şehirlerden arkadaşları ile bir araya gelen, yeni deneyimleriyle birikim kazanıp öyküler biriktiren genç öğretmenlerin bir araya geldiği bu köy ve kasaba okullarında, öğretmenler hatıralarıyla öğrencilere yol gösterebilirler. Bu öğretmenler farklı bakış açılarıyla üretecekleri düşüncelerini bir araya getirdiklerinde ise çok özgün proje fikirleri geliştirebilirler. Öğrenciye, köy halkına ve çevreye olumlu katkılar yapabilirler. Proje tabanlı çalışmalar ile öğretmenler kendilerini de geliştirirler” ifadelerini kullandı. 
•Haber Merkezi•
 

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Akademisyenler Külhüyük’te
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