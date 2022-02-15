Akademisyenler konuk edildi

Yozgat Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) öğretim üyeleri tarafından verilen eğitim seminerlerinden öğrenci ve öğretmenler yararlandı. Yozgat Lisesi Müdürü Mustafa Telli’nin daveti üzerine Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Profesör Dr. Mustafa Böyükata, Tıp Fakültesi’nden Profesör Dr. Hamdi Temel ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğretim üyesi Mustafa Erbakan, ‘Öğretmenler için Proje Danışmanlığı Eğitim Semineri’ isimli etkinlikte öğretmenlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşarak katılımcıların sorularına cevap verdiler. Okul Müdür ve Müdür Yardımcıları ile proje konularına ilgi duyan öğretmenlerin katıldığı toplantıda, TÜBİTAK programları hakkında bilgiler verildi. Öğrenci projelerinde öğretmenlerin danışmanlık rolüne değinildi, yeni proje fırsatlarının değerlendirilmesinde ve başvuru süreçleri ile proje yazım aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında teknik detaylara girildi. Ayrıca ‘Öğrenciler için Proje Fikri Geliştirme ve Yazım Teknikleri Semineri’ için öğrencilerle bir araya gelen Profesör Dr. Mustafa Böyükata ve Dr. Öğretim üyesi Mustafa Erbakan, proje döngüsü sürecini açıklayarak, projelerde planlama ve nitelikli proje unsurları hakkında ufuk açıcı anlatımlarda bulundular. Yozgat Lisesi’nden 20 civarında öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, TÜBİTAK-4006 programı kapsamında okulda daha önce gerçekleştirilen Bilim Fuarında sergiledikleri projelerden hareketle ve ilgi duydukları konularda yeni projeler geliştirerek, öğrencilerin TÜBİTAK-2204 programlarına başvuru yapabilecekleri hatırlatıldı. TEKNOFEST gibi farklı etkinliklerde yer alabilecekleri söylendi. Okulda gerçekleştirilen seminerlerin faydalı ve önem arz eden yanlarına değinen Okul Müdürü Mustafa Telli, davetlerine olumlu karşılık vererek hafta sonlarını kendileri için ayıran akademisyenlere teşekkür etti.