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Akademisyenden bilimsel eser

YOZGAT Bozok Üniversitesi her alanda olduğu gibi akademiye ve bilim dünyasına kazandırılan yeni eserlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:13
Akademisyenden bilimsel eser

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bekir Ayyıldız, kendi alanıyla ilgili yaptığı çalışmalara bir dizi kitap yayını ile de katkıda bulundu. 2018 yılından beri Yozgat Bozok Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan Ayyıldız, 2016 yılından bu yana ‘Her Yönüyle Pazarlama, Ekolojik Ekonomi, Makroeokonomik Teori, Mikroekonomi, Enerji Ekonomisi, Üretim Ekonomisi, Üretimin Yönetimi’  isimli 6 farklı kitabın yazarları arasında yer aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Öğretim Üyesi Dr. Bekir Ayyıldız’ı bilim dünyasına kazandırdığı önemli eserlerden dolayı tebrik etti. Karadağ, ‘’Hocamızın nice kıymetli eserlere imza atmasını ve başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi. 

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Akademisyenden Bilimsel Eser
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