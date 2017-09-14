Akademik yıl başlıyor

Bozok Üniversitesi’nin akademik yılı açılış törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katılacağı öğrenildi.

Bozok Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı 19 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan tören ile başlayacak.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katılacağı törende “Bilim ve Kalkınma” konulu ilk dersi Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar verecek.