Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108156
ALTIN
147.096
DOLAR
3.4550
STERLİN
4.5682
EURO
4.1063

Akademik yıl başlıyor

Bozok Üniversitesi’nin 2017 2018 akademik yılı önümüzdeki hafta Salı günü itibariyle başlayacak.

Akademik yıl başlıyor

Bozok Üniversitesi’nin 2017 2018 akademik yılı önümüzdeki hafta Salı günü itibariyle başlayacak.

14 Eylül 2017 Perşembe 07:10
3 Okunma
Akademik yıl başlıyor

Bozok Üniversitesi’nin akademik yılı açılış törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katılacağı öğrenildi.
Bozok Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı 19  Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan tören ile başlayacak.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katılacağı törende “Bilim ve Kalkınma” konulu  ilk dersi  Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar verecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Renge ve kokuya dikkat
Renge ve kokuya dikkat
Usta yazarın memleket aşkı
Usta yazarın memleket aşkı
Velilere okul çantası uyarısı
Velilere okul çantası uyarısı
Ali öğretmen yine unutmadı
Ali öğretmen yine unutmadı
Birlerin okul heyecanı!
Birlerin okul heyecanı!
üniversite kardeşliği
üniversite kardeşliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim