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Akademik yıl başladı

BOZOK Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen tören ile 2018-2019 Akademik yıl açılışı yapıldı.

Akademik yıl başladı

BOZOK Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen tören ile 2018-2019 Akademik yıl açılışı yapıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Akademik yıl başladı

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, üniversitelerin bulunduğu bölgelere sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar sağladığını söyledi. Yurtnaç, "Sizler bizlere emanetsiniz, sizlerin burada en iyi eğitimi alması için biz yöneticiler olarak elimizden gayreti gösteriyoruz, bundan sonra da göstereceğiz. Sizde Yozgat'ın sosyal, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıyın ve bundan istifade edin" dedi. 
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de, 2006 yılında kurulan üniversitenin kısa sürede çok önemli atılımlar yaparak ülkenin saygın yükseköğretim kurumları arasında girdiğini belirtti. Karacabey, 12 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu,  Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 13 araştırma merkezi, 4 araştırma destek birimi, rektörlüğe bağlı 4 bölüm, yaklaşık 2 bin akademik ve idari çalışanı ile birlikte eğitim öğretim ile birlikte bilimsel faaliyetlerin başarılı bir biçimde sürdürdüklerini ifade etti. Bu yıl 4 bin yeni öğrencinin kayıt yaptırmasıyla öğrenci sayısının 20 bini aştığını aktaran Karacabey, "Bozok Üniversitesinin ana hedefleri, eğitim öğretim kalitesini yükseltilmesi, insanlığın faydasına sunulacak bilimsel çalışmalar yapılması donanımlı insanı yetiştirilmesi ve bulduğu bölgenin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katı sağlanması olarak belirlenmiştir" diye konuştu. 
Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu da yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulundu. 
 

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