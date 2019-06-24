Akademik söyleşi

Buluşmada Yozgat BİLSEM ve farklı okullardan öğretmenler ile üniversiteden katılanlarla 15 kişinin etkileşimli olarak yaptıkları söyleşide Öğretim Üyesi Dr. Hasan Özcan, STEM uygulamalarının öğretmenlerin kendi katkıları ile gelişeceğine değindi, akademik çalışmalara nasıl konu edilebileceğini de örneklerle izah etti. Öğretim Üyesi Dr. Hasan Özcan, “Bu toplantı beklediğimden daha iyi oldu. Yozgat’taki paydaşlarla buluşma, geleceğe yönelik planlamalar yapma ve işbirliklerini konuşma açısından değerli buldum” dedi. Başkent Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Hakkı İlker Koştur, STEM konusun teorik geriplanı, felsefesine ilişkin bilgiler verdi. Koştur, oyuncak tasarımı konusunda bireysel deneyimler ile Türkiye’de eğitim planlamalarının çok önceden de başarılı biçimde ortaya konmuş olduğuna değindi. Pratik uygulamaların sonuç ve ürün odaklı olması gerektiğini ifade eden Dr. Hakkı İlker Koştur, bazı konuların oturmasının zamana bağlı olduğunu vurguladı. STEM PD Konferansı’na katılan, toplantıda oturum başkanlıkları yapıp, sunumda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, STEM PD Konferansı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, akademik çevrenin orijinal çalışmaları, sahada özveri ile çalışan pek çok öğretmenin bir araya geldiği nitelikli bir konferans olduğuna vurgu yaptı. Yaygınlaştırılarak devam ettirilmesinin faydalı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Yozgat’ta konuya ilgi duyan, öğrenmeye istekli kişilerle ve konuk akademisyenlerimiz ile birlikte olmayı çok anlamlı buluyorum. Özelde Yozgat için ve genel anlamda ülke için faydalı bir başlangıç olmasını dilerim” diye konuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dinlenme Salonunda gerçekleştirilen buluşma sonrası katılımcılar olumlu değerlendirmelerde bulundu. STEM eğitiminin ciddi manada ülkenin gündeminde olduğunun, konuyla ilgili olan insanların çok ciddi çalışmalar içerisinde olduğunun, bu konuya bizlerinde ortak olmak için daha çok çaba sarf etmemiz gerektiğinin farkına varıldı ifade edildi. Akademisyenlerin saha ile görüş alışverişi içerisinde olması açısından çok iyi bir söyleşi olduğu da kaydedildi.