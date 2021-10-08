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Akademi Projesi Eğitimlerine devam

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan Yozgat Eğitim Akademisi Projesi kapsamında Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın da katılımıyla Valilik Konferans Salonunda 8. sınıf öğrencilerine yönelik verildi.

08 Ekim 2021 Cuma 00:19
Akademi Projesi Eğitimlerine devam

İlk etapta sınava hazırlanacak olan 8. ve 12. sınıflara yönelik verilen eğitimler il geneli tüm okullarda planlamalar dahilinde verileceği açıklandı. Öğrencilerin büyük bir ilgiyle dinleyip katıldığı eğitimden memnuniyetini dile getiren Yazıcı, ‘’Hızlı Okuma Teknikleri Eğitiminin öğrencilerimizde sağladığı faydalar saymakla bitmez. Hafızayı geliştirir, daha iyi odaklanmayı sağlar, mantıksal ve yenilikçi düşünmeyi geliştirir, kendilerine karşı olan güven seviyelerini yükselterek, duygusal olarak rahatlama sağlar. Sınavlarda da daha kısa zamanda daha hızlı anlayarak çözülen soru sayısını yükseltip, akademik anlamda başarı sağla’’ dedi. Yozgat Eğitim Akademisi Projesi kapsamında öğrencilere yönelik hafıza teknikleri, hızlı okuma, zihin haritaları, pomodoro çalışma sistemi, etkili ders çalışma teknikleri, kaygı ve stres yönetimi gibi bir çok eğitimin olduğunu dile getiren Yazıcı, eğitime katılan ve katkı sağlayan herkse teşekkür etti.

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