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AĞAÇLARA KUŞ YUVASI

ÇAYIRALAN ilçesinde öğrenciler, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin ettikleri kuş yuvalarını, belediyenin de desteği ile ağaçlara monte etti.

AĞAÇLARA KUŞ YUVASI

ÇAYIRALAN ilçesinde öğrenciler, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin ettikleri kuş yuvalarını, belediyenin de desteği ile ağaçlara monte etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:21
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AĞAÇLARA KUŞ YUVASI

 Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrencilerinin ‘Kuş Evi’ etkinliğinde, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da hazır bulundu. Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrencileri, Orman İşletme Müdürlüğü kanalı ile yaptırdıkları Kuş Evlerini, Belediyesi İtfaiye çalışanlarının yardımıyla okul bahçelerindeki ağaçlara monte etti. Okuldaki bu örnek davranışlarıyla öğrenciler, hayvan sevgisi ve tüm canlılarla birlikte yaşama konusunda farkındalık oluşturdu.

Anahtar Kelimeler:
AĞAÇLARA KUŞ YUVASI
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