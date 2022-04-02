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AFAD’tan Eğitim

Yozgat Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ortaklaşa eğitim düzenledi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:42
AFAD’tan Eğitim

AFAD tarafından Yozgat Gençlik Merkezi personellerine ve gönüllü gençlik liderlerine ‘Afad Gönüllülük Sistemi’ eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimde katılımcılara afet ve acil durum anlatıldı.

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