AFAD’tan Eğitim

AFAD tarafından Yozgat Gençlik Merkezi personellerine ve gönüllü gençlik liderlerine ‘Afad Gönüllülük Sistemi’ eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimde katılımcılara afet ve acil durum anlatıldı.
02 Nisan 2022 Cumartesi 00:42
Yozgat Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ortaklaşa eğitim düzenledi.
AFAD tarafından Yozgat Gençlik Merkezi personellerine ve gönüllü gençlik liderlerine ‘Afad Gönüllülük Sistemi’ eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimde katılımcılara afet ve acil durum anlatıldı.