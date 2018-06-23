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Adil Hoca’ya veda yemeği

YOZGAT Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Adil Arslan’a okul öğretmen ve personeli tarafından veda yemeği düzenlendi.

Adil Hoca’ya veda yemeği

YOZGAT Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Adil Arslan’a okul öğretmen ve personeli tarafından veda yemeği düzenlendi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Adil Hoca’ya veda yemeği

Yozgat’ın eğitim-öğretim hayatına uzun yıllar önemli katkılar sunan ve hizmet eden Adil Arslan Ankara’ya tayin edildi. Uzun süre Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde görev yapan Arslan’a öğretmenler tarafından veda yemeği tertiplendi. Yozgat’ta görev süresi sona eren Adil Arslan, yemekte öğretmenlerle vedalaştı. Öğretmenler adına konuşan Okul Müdür Başyardımcısı Murat Dursun, “Adil Hoca sadece bir müdür olarak değil bir abi bir dost olarak gördük. Dostluğumuz bundan sonra da devam edecektir. Okul ve Yozgat eğitimine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Adil Arslan da iki buçuk senesi müdür yardımcılığı, kalan kısmı okul müdürlüğü olmak üzere, 14 senedir Yozgat Anadolu Lisesi’nde hizmet ettiğini ve görev süresinin sonuna geldiğini ifade ederek, “Öncelikle bu organizasyonu planlayan ve katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve burada bulunan, bulunamayan tüm eski ve yeni mesai arkadaşlarımı selamlıyorum” şeklinde konuştu.

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