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Adaylık Kaldırma sınavı

YOZGAT’ta sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlere yönelik ‘Adaylık Kaldırma’ sınavı, 9 Aralık 2018’de diğer illerle eşzamanlı olarak yapılacak.

Adaylık Kaldırma sınavı

YOZGAT’ta sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlere yönelik ‘Adaylık Kaldırma’ sınavı, 9 Aralık 2018’de diğer illerle eşzamanlı olarak yapılacak.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:48
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Adaylık Kaldırma sınavı

Tek oturumda yapılacak olan Adaylık Kaldırma Sınavı kılavuzuna göre, sınava giriş şartlarını taşıyan adaylar, sınav ücretlerini yatırmaları halinde başvuruları alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacak. Sınav ücretleri 21 Kasım´a kadar yatırılabilecek.  Pazar günü saat 10.00´da tek oturumda yapılacak sınava, girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belgeyle ispatı mümkün, askerlik, doğum ve benzeri sebeplere bağlı mazeretleri nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınacak. Aday öğretmenlerin sınava girebilmeleri için performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamaları, sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmaları gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) kayıtlarına göre, sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran adaylara, sınava giriş belgesi düzenlenerek "www.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar görev yaptığı ilde sınava girecek. Mazereti nedeniyle başka bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, dilekçe ve belgelerini 20 Kasım mesai bitimine kadar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları halinde talepleri değerlendirilecek. Sınavdan 60 ve üzerinde alanların adaylığı kalkacak sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Başarı puanı 60 ve üzerindeki aday öğretmenler başarılı sayılacak. Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler adaylık sürecini tamamlamış sayılacak. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. 

Anahtar Kelimeler:
Adaylık Kaldırma Sınavı
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