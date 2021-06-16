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Adaylara, sınav öncesi moral

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, üniversite sınavına hazırlanan gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:55
Adaylara, sınav öncesi moral

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, üniversite sınavına girmek için hazırlanan gençler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan ile bir araya geldi.
Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, üniversite sınavlarına hazırlanan, sene başından itibaren kazanım değerlendirme sınavlarında istikrarlı bir şekilde başarılarını devam ettiren öğrencileri iki ayrı grup halinde ağırladı. Arkan, öğrencileri, Okul Rehber Öğretmenleri ile birlikte kabul etti, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını, kapılarının her zaman açık olduğunu, istedikleri her zaman kendisine ulaşabileceklerini söyledi. Arkan, öğrencilerden hedeflerini, geleceğe dair planlarını dinledi, oldukça faydalı tavsiyelerde bulunarak motive etti. Samimi bir havada geçen sohbette, öğrenciler yaşadıkları heyecanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan ile paylaşma fırsatı buldu. •Ahmet Ayverdi•

Anahtar Kelimeler:
AdaylaraSınav öncesi Moral
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