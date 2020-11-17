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Aday öğretmenlerle buluştu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘şimdi gönüllere dokunma sırası sizde’ diyerek, Yozgat’ta görev yapacak aday öğretmenlerle bir araya geldi.

17 Kasım 2020 Salı 00:28
Aday öğretmenlerle buluştu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı, Yozgat’a ataması yapılan aday öğretmenlerle bir araya geldi. Aday öğretmenlere yönelik Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden eğim çalışmasına katılan Yazıcı, öğretmenlere çeşitli nasihatlerde bulundu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, aday öğretmelerimize yaptığı konuşmada, çok kıymetli ve kutsal bir göreve atandıklarını dile getirerek, ''Ülkemizin göz aydınlığı gençlerimizi, yani geleceğimizi yetiştireceksiniz. Bizler ne kadar başarılı ve donanımlı gençler yetiştirirsek, geleceğe bir o kadar mutlu ve umutlu bakarız’’ dedi. Her öğrenci için öğretmenin rol model olduğuna vurgu yapan Yazıcı, o nedenle her öğretmenin çocuklar için çok önemli olduğunun altını çizdi. Yazıcı, ‘’Her biriniz mutlaka aklında rol model aldığı ve çok sevdiği en az bir öğretmeni vardır. Bundan dolayı bizim de attığımız her adımda öğrencilerimize örnek olmamız gerekiyor. Bu bir bayrak yarışıdır aslında. Sizler şimdi bayrağı öğretmenlerinizden devir aldınız artık gönüllere dokunma sırası sizde’’ diye konuştu. Yazıcı, ders anlatmak yerine ders işlemenin gerekliliği, her çocuğun biricik olduğu, öğrenme ve tekamil süreçleri, bilgi ve hikmet, ekinin ve neslin korunmasının önemi konuları üzerinde durdu. Yazıcı, ‘'Milli ve manevi duyguları iyi bilen ve benimseyen, bunun yanında akademik başarıyla taçlanmış vicdan sahibi, ülkesini çok seven gençler yetiştirmeniz dileğiyle meslek hayatınızda başarılar dilerken, Yozgat'ımıza hoş geldiniz öğretmenim’’ ifade itti. Yazıcı, öğretmenlerden yazılı olarak karşılaştıkları sorunlar ile görüş ve önerilerini aldı.

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Aday öğretmenlerle Buluştu
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