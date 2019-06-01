Aday öğretmenlere katkı

Sorgun’a atanan aday öğretmenlere yönelik hizmet içi ve hazırlayıcı eğitim seminerleri kapsamında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, farklı günlerde ‘Kavramdan Düşünceye, Proje Fikri Geliştirme, Yetkinlik Kazanma Bakımından Proje Tabanlı Çalışmanın Önemi, Ortaöğretim Öğrenci Projeleri için Danışmanlık ve TÜBİTAK Programları’ başlıkları altında üç seminer verdi. Öğretim Üyesi Dr. Recep Temel de ‘Farkındalık Ekseninde Kavramların Değerlendirilmesi’, Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz ‘İnsani Değerler: Bilim İnsanlarının Hayatından Yansımalar’, Dr. Fikret Yılmaz ‘Kişisel Gelişim ve Rehberlik’ konularında bilgilerini paylaştı. Seminerlerden yararlanan öğretmenler yaptıkları değerlendirmelerde, dinleyicilerin konuya aktif katılımının sağlanması ile daha sıcak bir ortam oluştuğunu, bunun dinlemeyi kolaylaştırdığını, öğretmenler arasında etkileşimli olmasının güzel olduğunu ifade ettiler. Sorgun ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci 4-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, farklı branştan 85 öğretmen grubuna, toplam 180 saatlik sözleşmeli öğretmenler için adaylık eğitimi verdiklerini belirterek, başta Prof. Dr. Mustafa Böyükata olmak üzere, katkılarını esirgemeyen, her zaman taleplerine olumlu cevap veren akademisyenlere teşekkür ederek, belge takdim etti.