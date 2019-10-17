Aday öğretmene eğitim

Öğretmenlik mesleğinin öğrenme mesleği değil öğretme mesleği olduğu ifade eden Bozdağ, ‘’Bu süreçte siz değerli öğretmenlerimize deneyimlerini paylaşacak olan idareci arkadaşlardan layıkıyla istifade etmenizi istiyorum. Sözleşmeli Öğretmenlerimizi adaylık eğitim sürecinin başlangıcı 2019 Yılı Nisan ayında İlçemiz eğitim kurumlarına atanan Aday Sözleşmeli Öğretmenlerimiz, yönetmelik kapsamında tamamlamaları gereken 90 saatlik okul dışı faaliyetlerini tamamlamışlardır. Yine aynı mevzuat doğrultusunda aday sözleşmeli öğretmenlerimize yönelik olarak, farklı konularda toplam 180 saatlik hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında eğitim süreci başlamıştır’’ dedi.