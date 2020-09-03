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Açılış yapıldı

Yozgat ile birlikte tüm illerde canlı bağlantı ile EBA destek noktalarının açılışı, Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk tarafından yapıldı.

03 Eylül 2020 Perşembe 00:58
Açılış yapıldı

YOZGAT ile birlikte tüm illerde oluşturulan EBA Destek Noktaları açılışı, canlı bağlantı ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gerçekleştirildi. Uzaktan eğitim süresince, evinde internet veya bilgisayar olmayan öğrencileri için okullarda hijyen şartlarını oluşturup, EBA canlı destek noktalarını faaliyete açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından canlı bağlantı ile EBA Destek Noktaları açılışı yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın katılımı ile Halk Eğitim Merkezi ile Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi EBA Destek Noktalarında açılışı canlı bağlantı yoluyla yapıldı.  Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Yozgat’ta 300 okulda bin 500’ü aşkın bilgisayar ve etkileşimli tahta ile gerekli EBA Canlı Destek Noktası hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Yazıcı, ‘’Evlerinde bilgisayar ve internet olmayan öğrencilerimizi evlerine en yakın EBA destek noktalarına bekliyoruz. Öğrencilerimiz ilk kez geldiklerinde velileri ile gelmeli ve randevu almalıdır. Okul yöneticilerimiz öğrencilerimizi beklemektedir. EBA Destek Noktalarının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Açılış Yapıldı
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