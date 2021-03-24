9 OKUL ETWiNNiNG OLDU

Yazıcı, daha önce yalnızca Fatma Temel Turhan BİLSEM okulunun hak kazandığı eTwinning Okulu unvanını bu yıl 9 okulun kazandığını bildirdi. Yazıcı, ‘’Ülkemizde ve Avrupa ağında artık 1 değil 9 okulumuz ile temsil ediliyoruz. Okullarımızın, yönetici, öğretmen ve öğrencileriyle bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi. Sarıkaya Kayapınar İstiklal Ortaokulu, Sorgun Özcan Yıldırım İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Milli Egemenlik Ortaokulu, Yerköy Şehit Erhan Ar MTAL, Yozgat Merkez Fatma Temel Turhan Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Fatma Temel Turhan BİLSEM ve Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nin eTwinning okulu olma hakkını elde ettiği belirtildi.