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7’inci oldular

Yozgat Bozok Üniversitesi TEKNOFEST 2020 Robotaksi binek otonom araç yarışmalarını 7’cilikle tamamladı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:33
7’inci oldular

TEKNOFEST 2020 kapsamında Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmalarının nihai sonuçları açıklandı. Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından kurulan BeeM Takımı TEKNOFEST 2020 Robotaksi yarışlarını 7’likle tamamladı. Bu yıl Gaziantep’te 132 üniversitenin katılımıyla düzenlenen ve katılımcıları otonom araç teknolojileri alanında, özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışlarda üniversitemiz BeeM Takımı, otonom elektrikli araçlar kategorisinde 424,5 puanla sıralamada yedinci sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST yarışları kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarında temsil eden BeeM Takımı ve Takım Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çetin’e teşekkür ederek başarıların devamını diledi.

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7’inci Oldular
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