78 yaşında okula başladı

Sorgun İlçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursların tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi. Okuma Yazma Kurslarına okuma yazma bilmeyen vatandaşların ilgi gösterdikleri belirtildi. Sorgun 75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulunda açılan kursa devam eden 20 kursiyerden birisi dikkatlerden kaçmadı. 78 yaşındaki Çeşminaz Çelik, kurstan gayet memnun olduğunu belirterek, zamanında okula gitme imkanı bulamadığını, ama içinde hep bir ukdenin olduğunu, açılan kursu fırsat bilip, geldiğini söyledi. Yaşlı kadın, kısa sürede bazı harfleri öğrendiğini, kurs sonunda kendisini kurtarabilecek kadar okuyup, yazabileceğine inandığını sözlerine ekledi.