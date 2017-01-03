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75 proje KOP’ardık!

03 Ocak 2017 Salı 05:30
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Yozgat Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, KOP Okuyor Projesi kapsamında il genelinde sunulan 683 projeden 75’inin desteklemeye değer bulunduğunu açıkladı.

75 proje KOP’ardık!
Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, KOP Okuyor Projesi kapsamında bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından okuma alışkanlığı ve kültürünün artırılarak sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile hazırlanan projeleri desteklemek üzere 05 Ağustos 2016 – 30 Eylül .2016 tarihleri arasında "2016 Yılı KOP Okuyor Projesi Mali Destek Programı" proje teklif çağrısı gerçekleştirildiğini bildirdi. 
Kuş, teklif çağrısı kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından KOP Bölge İdare Başkanlığına 683 proje başvurusu yapılarak, teknik ve mali değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilmeye tabi tutulduğunu hatırlattı.
Proje değerlendirme sonuçlarını paylaşan Kuş, şu bilgileri verdi: 
“KOP Okuyor Projesi kapsamında toplamda 683 proje başvurusu yapıldığını, bölge genelinde ise 75 projenin desteklenmeye layık görüldü. Okul ve kurumlarımızın söz konusu mali destek programından azami ölçüde yararlandı. Projesi kabul edilen okul ve kurumları tebrik ediyorum. Ayrıca projelerin hazırlanmasında emeği geçen ARGE Birimi çalışanlarını, idareci ve öğretmenleri kutluyor, projelerin yürütülmesinde okul ve kurumlara başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. 

KABUL EDİLEN KURUM VE PROJELERİ  

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Türkiye'yi Okuyorum Gözlerim Kapalı, 
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Benim Kitaplığım-Çayıralan, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hepimiz Ayaklı Kütüphaneyiz, Yukarısarıkaya Ortaokulu Öğrenci- eli Okuyor-Sarıkaya, Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesi Şidal Okuyor- Şefaatli, Sorgun Anadolu LisesiSenin Kitabın Hangisi-Sorgun, Nurdoğdu Ortaokulu Ödünç Kitap Projesi-Yerköy, Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Okuyorum-Anlıyorum-Anlatıyorum" Projesi- Yenifakılı.”

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