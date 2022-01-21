73 Bin Öğrenci Karne Alacak

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2021- 2022 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili 24 Ocakta başlayacak. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, çocukların karnesinin aslında kendi karneleri olduğunu vurgulayarak, ‘’2021-2022 ders yılının birinci dönemini eğitim camiamızın üstün gayreti ile huzurlu ve mutlu bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde okul öncesinde 6 bin 811, temel eğitimde 43 bin 629 ve ortaöğretim kademesinde 22 bin 889 olmak üzere toplamda 73 bin 329 öğrencimiz karnelerini alacaklar’’ dedi. Yozgat’ta eğitim süreçlerinin COVİD- 19 salgınına rağmen başarıyla tamamlandığını söyleyen Yazıcı, ‘’Bu sürecin başarıyla tamamlanması için özveriyle gayret eden; 678 yönetici, 5 bin 672 öğretmen ve bin 713 personel olmak üzere, 8 bin 063 eğitim çalışanımıza çocuklarımızın istikballerinin inşası yolunda emeklerini ve sevgilerini esirgemedikleri için teşekkür ederim’’ diye konuştu. Yazıcı, yarıyıl tatilinin öğrencilerin bir dönem boyunca yoğun geçen eğitim günlerinin ardından tatlı yorgunluklarını atma, sosyal çevreleriyle daha çok bir araya gelme ve hepsinden önemlisi ikinci döneme hazırlık için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek yarıyıl tatilinin, aynı zamanda yeni şeyler öğrenme adına da değerli bir mola olduğunu ve önemli olanın bu molayı en verimli, en etkin ve kazanımların olduğu bir şekilde değerlendirmenin olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYE VERDİ

Yazıcı öğrencilere, sömestr tatilini boş zaman olarak değil planlanmış aktivitelerin olduğu, kendilerini gerçekleştirmeye, bilgi ve beceri edinmeye doğru yönlendirmeleri gerektiğini belirterek, ‘’Bu ara tatili öncelikle ailemizle, arkadaş çevremizle daha fazla bir arada olma ve birlikte etkinlikler yapmak içinde değerlendirebilirsiniz. Yorgunluğunuzu bu şekilde atmak sizi iyi hissettirecek, mutlu olmanızı sağlayacaktır. Böylelikle tatilden keyif alacak ve verimli bir dinlenme dönemi geçireceksiniz’’ şeklinde konuştu. Öğrencilerin COVİD-19 salgını sürecinde derslerini kimi zaman uzaktan online yapmak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, ‘’Bu uygulama sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için atılmış bir adımdı. Ancak bu süreçte çok yoğun bir şekilde tablet bilgisayar, cep telefonu, bilgisayar vb. dijital araç gereçlere fazlaca zaman ayırmak zorunda kaldınız. Nihayet yeni eğitim öğretim dönemiyle artık eğitimlerimiz yüz yüze yapılmaktadır. Bu durum öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla bir araya gelmeniz için çok önemli bir fırsatı da beraberinde getirmiştir. Geçen zamanlarda çok vakit ayırdığımız dijital araçlardan tatil döneminde uzak kalmanın zamanıdır artık. Olabildiği kadar bu teknolojik araç gereçlerden uzaklaşalım. Ailenizle birlikte aktiviteler planlayın ve hep birlikte uygulamaya çalışın. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek çok sevdiğiniz oyunları oynayın. Hem bu sayede fiziksel olarak da spor yapmış olacak, zinde kalacaksınız. Birlikte sinema, tiyatro ya da kütüphane günleri planlayabilirsiniz. Tatilin kış aylarına denk gelmesi nedeniyle kayak ya da uygun aktiviteler yapabilirsiniz. Yaşlı büyüklerimizi ziyaret edip, şehrimiz başta olmak üzere geziler yapabilirsiniz’’ dedi.

VELİLERE ÖNERİLERDE BULUNDU

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı velilere karnenin, çocukların akademik başarısının notla değerlendirildiği bir belge olduğunun altını çizerek, ‘’Ancak karne kişilik gelişimini, hayata bakış açısını, beklentilerini ve psikolojik gelişim sürecini yansıtmaz. Bu nedenle çocuğunuzu karnesindeki notlarla değerlendirmeyin. Başarısız olduğu derslerde ona kızmak ve eleştirmek yerine olumsuzlukların üstesinden nasıl gelinebileceğini birlikte değerlendiriniz ve olumlu yönde destek veriniz’’ diye konuştu. Velilere, çocuklarını başka çocuklarla asla kıyaslamamalarını söyleyen Yazıcı, bu durumun çocuklarda kin ve nefret duygularının yoğunlaşmasına, değersizlik hissine sebep olduğuna ve ailelerden uzaklaşmasına yol açacağını belirtti. Yazıcı velilere, olumsuz anne baba tepkilerinin çocukların gelecekteki hayatını, psikolojik dünyasını ve sosyal ilişkilerini kötü yönde etkileyeceğini hatırlatarak, ‘’Arzu edilen başarıyı gösteremediği alanlarla ilgili eleştirmeyin, zayıf notlarını hatırlatmayın, yıkıcı olmak yerine yapıcı davranış modeli geliştiriniz. Unutmayınız ki; sürekli eleştiri, özellikle ergenlik dönemi içinde bulunan kimi çocuklarımızda telafisi zor olumsuzluklara sebep olacaktır. Zira her çocuk göz aydınlığı ve mutluluk vesilesidir. Yine tüm çocuklar varlığı ile değerlidir. Her çocuğun kendisine özel bir fıtratı ve bu bağlamda baskın yeteneği vardır. Bu nedenle, çocuklarımızın baskın yeteneklerini öğretmenlerimizle birlikte tespit ederek bu yönde motivasyon sağlamak çocukların mutluluğu için elzemdir. Bu tatil dönemini en verimli şekilde geçirmesi için birlikte planlar yaparak, çocuklar için yeteneklerine uygun ortamlar hazırlayınız. İkinci döneme hazırlık aşamalarını birlikte gözden geçirerek daha iyi, daha verimli neler yapılabilir, birlikte tartışıp planlayınız’’ diye önerilerde bulundu. •Sümeyye İlhan•

