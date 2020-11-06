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72 proje ödüle layık görüldü

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat il genelinde 72 eTwinning kalite etiketi kazanıldığını hatırlatarak, ‘’İlimiz eğitimcilerinin eTwinning alanında ede ettikleri başarı bizleri gururlandırdı’’ dedi.

06 Kasım 2020 Cuma 00:31
72 proje ödüle layık görüldü

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen eTwinning projelerine Yozgat’taki okullar ve öğretmenlerin başvurularının gün geçtikçe artığını hatırlattı. Yozgat il genelinde 72 kalite etiketinin kazanıldığını bildiren Yazıcı, ‘’Mesleğinde fark oluşturan öğretmenlerimizin birden fazla projeyle aktif olarak yer aldığı eTwinning 2020 değerlendirmesinde, 28 Ulusal, 16 Avrupa projesinde 18 öğretmenimiz 50 Ulusal Kalite Etiketi, 12 öğretmenimiz 20 Avrupa Kalite Etiketi ödülüne layık görülerek ilimize 72 Kalite Etiketi kazandırıldı’’ dedi. Yazıcı, eTwinning’in eğitim öğretim sürecindeki tüm katılımcıların birbirleriyle iletişim kurması, işbirliği yapması, projeler geliştirmesi, öğrenme ve öğretme sürecini farklı ülkelerdeki arkadaşlarıyla paylaşması için ortam sunan bir platform olduğunu bildirdi. Yazıcı, ‘’eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak, okullar arasında hem ulusal hem de uluslararası işbirliğini teşvik etmektedir. eTwinning projelerine dahil olan öğretmenlerimiz, proje tabanlı öğrenme modelini uygulayarak öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren, akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmaktadır’’ diye konuştu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Bu süreçte öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlayan, emek veren, kendine, öğrencilerine, okuluna ve meslektaşlarına değer katan, ulusal ve uluslararası platformlarda şehrimizi temsil etmiş olan etiket alan-almayan tüm eTwinning Yozgat ekibini, okul yöneticilerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum’’ ifadelerini kullandı. 

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72 Proje ödüle Layık Görüldü
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