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7 bölgeden 7 renk

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe okullarının katılımı ile Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.

07 Haziran 2022 Salı 18:01
7 bölgeden 7 renk

Yerköy Atatürk İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) Projesinin alt projelerinden ‘7 bölge 7 Renk Projesi’ kapsamında yedi bölgenin değişik yörelerine ait halk oyunları, okulların bünyesinde oluşturulan halk oyunları ekiplerinin katılımıyla ‘Halk Oyunları Şenliği’ gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kültürümüzün en önemli yaşayan değerlerinden halk oyunlarının korunması, tanıtımının yapılması, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması, geniş kitlelere tanıtılıp, yayılması, kendi kültürüne sahip çıkan, örf, adet ve göreneklerine duyarlı, kendini doğru ifade edebilen, sosyal, kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla, ilçemiz okullarının katılımı ile Halk Oyunları Şenliğimizi düzenledik. Müdürlüğümüzce yürütülen Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) Projesinin alt projelerinden ‘7 bölge 7 Renk Projesi’ kapsamında yedi bölgemizin değişik yörelerine ait halk oyunları, okullarımız bünyesinde oluşturulan halk oyunları ekiplerinin katılımıyla ‘Halk Oyunları Şenliği’ Yerköy Atatürk İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Katılım sağlayan, emek veren bütün öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
7 Bölgeden 7 Renk
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