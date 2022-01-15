2021-2022 Eğitim-öğretim yılının birinci döneminde toplam 4 bin 308 bireye ulaşıldı. Çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı ve Yozgat’ın rehberlik hedefleri ve ihtiyaçları ön planda tutuluyor. Yozgat rehberlik ve araştırma merkezi uzman kadrosuyla rehberliğin ilkeleri doğrultusunda merkez ilçe ve bağlı ilçe okullarına yönelik eğitim sürecinde bireylere desteğini sürdürmeye devam etmektedir. Her bireyin taşıdığı duygu, düşünce, yetenek, istek, güçlü ve zayıf yönleri ile edindikleri hedef ve bu hedeflere ulaşmak için izledikleri yol ve gösterdikleri çaba ile birbirlerinden farklılık gösterdiğini ifade eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Rehberlik hizmetleri, bireylerin kişisel, sosyal ve eğitsel özelliklerini de göz önünde bulundurarak onları değerlendirir ve kendilerini gerçekleştirmelerine, mutlu bireyler olmalarına yardım eder. Yozgat Rehberlik Ve Araştırma Merkezimiz rehberliğin, bireylerin kendini gerçekleştirme ilkesinden hareketle çalışma bölgesinde bulunan ve rehberlik öğretmeni olmayan merkez ilçe, Aydıncık, Çekerek ve Kadışehri ilçeleri ve bağlı köy okulları da dahil olmak üzere en uzakta bulunan öğrenci, veli ve öğretmenlerimize dokunmak, onlarla bir araya gelmek için eğitim, konferans, seminer planlamaları yapmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitim sürecinin bütünlüğü içerisinde öğretim sürecini destekleyecek nitelikte ve planlı, programlı, bilimsel esaslara dayalı olarak sunulan profesyonel bir hizmettir” ifadelerini kullandı. Yazıcı,” Eğitim kapsamında, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde rehber öğretmeni olmayan merkez ilçe ve bağlı köyler ile Aydıncık, Çekerek ve Kadışehri ilçe okullarımızda öğrenim gören 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimize yönelik; Geleceği planlama, hedef belirleme ve üst öğretim kurumlarının tanıtımı konusunda 660 eğitim, Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlık ve Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları 915 eğitim, Akran baskısı ve akran arabuluculuğu konusunda 78 eğitim, Sevgi Evlerinde barınan gençlerimize yönelik mahremiyet eğitimi kapsamında ergenlik dönemi ve özellikleri farkındalık eğitimi konusunda 25 eğitim verildi. Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrenim görüp Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında barınan yükseköğretim öğrencilerine ''Uyum ve Motivasyon'' seminerleri konusunda 979 eğitim verilirken Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü öğrencilerine ''Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri ve Özel Eğitim Hizmetleri süreç ve işleyiş'' konusunda 60 eğitim, olmak üzere toplamda 2717 öğrenciye ulaşıldı. Öğretmen bilgilendirme süreçleri temelinde ''Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlık ve Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları'' 126 öğretmen, Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerine özel eğitim farkındalık toplantıları 75 öğretmen, özel eğitim sınıf ziyaretleri ve öğretmen bilgilendirme toplantıları 103 öğretmen, 2021-2022 yılı BİLSEM öğrenci seçme ve tanılama kapsamında 219 1-2-3-4. Sınıf sınıf öğretmenimize bilgilendirme eğitimleri verildi. Sınıf rehberlik etkinliklerinin tanıtımı bilgilendirme toplantıları (Okul Müdürü, rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmenleri) 550 öğretmen, olmak üzere toplamda 1073 öğretmenimize eğitim verildi. Rehber öğretmeni olmayan okullarımızın velilerine yönelik ''Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlık ve Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları'' konusunda 368 velimize farkındalık eğitimi verildi. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşunda çalışan 150 personele bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi olmak üzere toplam 518 eğitim verildi. 2021-2022 Eğitim-öğretim yılının birinci döneminde toplam 4.308 bireye ulaşıldı. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin önleyici ve geliştirici işlevi ile özel eğitim hizmetlerinde farkındalık kazandırma bilincinin toplumun tüm kesimine, okul iklimine ve eğitim sürecine yansıması için planlanan okul temelli çalışmalar yıl boyu devam edecektir. Eğitimlere katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.