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30 bin 642 kişi eğitildi

YOZGAT merkez ve ilçelerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulları bünyesinde açılan Hayat Boyu Öğrenme eğitimlerine katılan 30 bin 642 kursiyer belge sahibi oldu.

30 bin 642 kişi eğitildi

YOZGAT merkez ve ilçelerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulları bünyesinde açılan Hayat Boyu Öğrenme eğitimlerine katılan 30 bin 642 kursiyer belge sahibi oldu.

24 Haziran 2018 Pazar 23:48
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30 bin 642 kişi eğitildi

Yozgat İl Milli Eğikim Müdürü Yusuf Yazıcı, hayat boyu öğrenmenin insanın gelişim sürecinin en önemli bileşenlerinden olduğunu söyledi. Yazıcı, bu düşüncesinden hareketle, Ahşap Teknolojisi, Yabancı Diller, El Sanatları Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Ormancılık, Spor, Müzik, Gösteri Sanatları, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Kişisel Gelişim, Seramik ve Cam Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Makine Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Geleneksel Oyunlar ve Zeka Oyunları, Gıda Teknolojisi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanlarında kurslar açıldığını hatırlattı. Yazıcı, ‘’Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı boyunca il geneli toplamda bin 665 kurs açılmış olup, 30 bin 642 kursiyer bu kurslardan faydalanmıştır. Ayrıca okuma-yazma seferberliği kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı boyunca 379 okuma-yazma kursu açılarak, toplamda 3 bin 38 vatandaşımıza okuma-yazma öğretilmiştir. Bu konudaki çalışmalarımız artarak devam edecek olup, mevcut kurslarımızda yapılan çalışmalar titizlikle takip edilmektedir. Açılan kurslarda emeği geçen meslektaşlarımıza, kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi. 

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