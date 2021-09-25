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22 YILDIR MEZUN VERiYOR

Yozgat’ın en eski yükseköğrenim kurumlarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Covid19 tedbirleri kapsamında düzenleyemediği mezuniyet törenini gerçekleştirdi. 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte birincisi Emine Şahan, edindikleri bilgi ve tecrübeyi ülke ekonomisinin gelişmesi noktasında kullanacaklarını söyledi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:50
22 YILDIR MEZUN VERiYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı sonu lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezuniyet heyecanı devam ediyor. Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri mezuniyet töreniyle mezun olmanın haklı gururunu yaşadı. 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte birincisi Emine Şahan mezun olan öğrenciler adına yaptığı konuşmada, ‘’İİBF mezunları olarak kazanmış olduğumuz deneyimlerle güzel ülkemizin geleceğinde rol almanın ve bu deneyimleri gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 22 yıl önce ilk mezunlarını veren köklü bir fakülte olduklarını dile getirerek zorlu salgın süreci sonrası yeniden öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Zorlu, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi’nden sizleri mezun ederek devletimize, ailelerinize, kendi hayatınıza ve kariyer çizginize adım attığınız bu önemli günde burada olmak benim için çok daha farklı anlam taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk Öğün Çalış Güven’ düsturundan hareketle şanlı tarihimizin kazanımlarıyla her zaman övünçle yaşayacağız. Ama bu övüncü ayakta tutabilmek için her daim çalışmak mecburiyetindeyiz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin birer vatandaşı olarak ve sizler bu ülkenin yarını gençler olarak çalışmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Çalışmadığımız zaman da tarihte neler olduğunu ve bugün ülkemizin verdiği mücadeleyi bir arada değerlendirdiğinizde çok büyük anlamlar kazanıyor. Önünüzde aşılması zor engeller var. Zorlu bir rekabet sürecine giriyorsunuz. Ama çalışarak hedeflerimizi sağlam ve büyük tutarak varabildiğiniz noktayı daha ilerilere taşıyabilmek sizlerin ellerinde. Hiçbir zaman hedeflerinizi küçük tutmayın. Kendi öz benliğinizin ve yeteneklerinizin farkında olarak her daim ileriyi hedefleyin. Mezuniyetiniz hayırlı olsun’’ diye konuştu.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, hem eğitim-öğretimde hem akademyadaki bilimsel çalışmalarla Yozgat Bozok Üniversitesinin, sürekli büyümekte ve gelişmekte olduğuna vurgu yaptı. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi bilginin teknolojiye dönüştüğü üniversite-sanayi işbirliğinin ete kemiğe büründüğü girişim odaklı bir üniversite olarak bölgenin ve ülkenin kalkınmasında önemli bir lokomotif güç. Biz bir şeye inandık, inandığımız şey başarmaktı. İnanmak başarmanın yarısıdır. Buna odaklanınca başarı kaçınılmaz oluyor” ifadelerini kullandı. Yozgat Valisi Ziya Polat da ileride mülki idare amirleri olacak mezunların bu gururlu ve mutlu günlerinde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Vali Polat, mezunlar arasından ileriki yıllarda Yozgat Valisi olarak görev yapacak öğrencileri bugünlere getiren ebeveynlerine ve eğitimlerinde her daim yanlarında olan öğretim elemanlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Vali Polat, ‘’Siz değerli mezunlarımızdan ricam şu. Devletimiz sizlere bu imkânları tanıdı. Devletimizin emrinden, milletimizin hizmetinden ayrılmamanızı bu hakları layıkıyla ödemenizi istiyorum. Her şey sizin içinizdeki cevherde saklı. Bu cevheri yine sizlerin parlatarak ortaya çıkarmanız lazım. Mutlu olacağınız meslekleri seçin, hocalarınızla irtibatı koparmayın. Yozgat'ın kültür elçileri olarak bizleri temsil edeceksiniz. Sizlere her daim kapımız açık. Mezuniyetiniz hayırlı olsun’’ diyerek, öğrencilere seslendi.  Protokol konuşmalarının ardından fakültede dereceye giren öğrenciler ödüllerini Vali Ziya Polat, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun ellerinden aldı. Mezun öğrencilerin kep fırlatmasıyla mezuniyet programı sona erdi.

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