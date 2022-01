2020 ÖDÜLLERİ

Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül töreninde 2020 yılı içerisinde Akademik Teşvik, Genç Bilim İnsanı, İdari Başarı, Kalite, Öğrenci Başarı, Üstün Hizmet ve Sanat alanında ödüllerin yanı sıra teşekkür belgesi almaya hak kazanan 37 kişiye ödülleri takdim edildi. Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Ödül töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitelerin bilginin üretildiği, bilginin çoğaltıldığı ve bilginin teknolojilere dönüştürüldüğü kurumlar olduğunu ifade ederek bu temelde üniversitelerin en önemli işlevinin bilgiyi sürekli güncellemek ve bu çerçevede eğitimi-öğretim süreçlerini yönetmek olduğunu belirtti. Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yozgat Bozok Üniversitesi kuruluşundan bu tarafa hem eğitim-öğretim noktasında hem bilimsel çalışmalar noktasında her alanda iddiasını sürdürmeye devam etmektedir. Bilim ekseninde hareket eden bir kurumda “marifet iltifata tabidir” düsturuyla hak edene hak ettiğini vermek, bilenle bilmeyeni, değer katanla katmayanı aynı kefede tutmamak esastır. Yozgat Bozok Üniversitesi de bu manada geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz ödül töreninin ilkini şu anda gerçekleştiriyor. Üniversitelerin gelecek vizyonları ne ise üniversiteler gelecek adımlarını hangi temellere üzerine oturtacaksa bir kere kalkınmaları da bu temel üzerinde değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Üniversitelerin iki temel ayağı olan eğitim-öğretim süreçleri sürekli gelişirken öbür taraftan da esas kimliği olan bilimsel çalışmalar noktasında sürekli yön veren bir üslupla hareket edecek olursa ülkelerin gelişmişliği de o oranda mesafe kat edecektir. Yozgat Bozok Üniversitesi yaklaşık son üç seneden bu tarafa “Kararlılıkla, Başarıya…” hedefiyle sürekli kendi potansiyelini güçlü ve zinde tutmak adına arasına çok değerli akademisyenleri katarak sürekli bu iddiayı sürdürmenin peşinde. İddiamız şu Yozgat Bozok Üniversitesi akademiyaya hitap ediyorsa fakatları, amaları olmaz olmaması da lazım. Hedefimiz Yozgat Bozok Üniversitesi’ni bölgesine değer katan bir üniversite olmasının ötesinde uluslararası düzeyde saygınlığı olan bir üniversite konumuna taşımaktır. Bu tören, esasında bu misyonu, bu hedefi, bu ideali yeniden kamçılamak yeniden gözden geçirmek ve hatta hedefi daha da yükseltmek adına gerçekleştirilen bir ödül töreni. Biz bu ödül törenini ifade etiğimiz üzere geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. ” Üniversite Ödül Komisyonu tarafından belirlenen Akademik Teşvik Ödülleri; Fen-Edebiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ekici, Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Murat Güney, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Fatih Şantaş, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt layık görülürken, Genç Bilim İnsanı Ödülü ise Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt’a verildi. İdari Başarı Ödülleri ise Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Yalvaç, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Hasan Ali Bayhan, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Levent Albayrak, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök ve Uzem Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Can Meşe ödüllerini aldı. Fen-Edebiyat Fakültesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ise Kalite Ödülleri’ne layık görüldü. Teşekkür Belgesi ise; Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Prof. Dr. Tayip Duman, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Aral, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mediha Boran, Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Vedat Gençer, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Çölgeçen, Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Arda Kaan Üner ve Ayşe Krıstına Polat aldı. Öğrenci Başarı Ödüllerine ise; Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Ece Eroğlu ve İrem Küllü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinden Murat Erciyas, Musa Erduman, Ecem Yaman, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Fatma Nur Kaçan, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Mevlüde Aktaş ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Beem Takımı aldı. Yaptığı hayır hizmetleri ile bu topraklarda çok önemli iz bırakan İş İnsanı Bilal Şahin ve Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e üstün hizmet ödülü, hikayeleri ile gönül telimize dokunan, acısı ve tatlısı ile bu toprakların diline tercüman olan yazar Mustafa Çiftçi'ye sanat ödülü verildi.