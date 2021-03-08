2 Okul birleştirildi

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Arslan ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sarkım düzenlenen devir teslim töreni ile görevlerini Prof. Dr. Hasan Bülent Berkant'a devretti. Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda da devir teslim töreni yapıldı. Bir süredir Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Doç. Dr. Ejder Çelik görevini Öğretim Görevlisi Dr. Gülçin Eroksal Ülger'e devretti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yüksekokul Müdürlerine görevleri süresince yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Karadağ, yürütülen görevlerin birer emanet, aynı zamanda da bir bayrak yarışı olduğunun idrakiyle meseleye yaklaştıklarını bildirdi, Yozgat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Hasan Bülent Berkant'a ve Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Öğretim Görevlisi Dr. Gülçin Eroksal Ülger’e başarı dileklerinde bulundu.