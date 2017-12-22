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16 Okul kapandı

YOZGAT il genelinde öğrenci yetersizliği nedeniyle 16 okulun kapatılıp, 72 okul ve lojmanın sosyal faaliyette kullanılmak üzere muhtarlıklara devredildiği belirtildi.

16 Okul kapandı

YOZGAT il genelinde öğrenci yetersizliği nedeniyle 16 okulun kapatılıp, 72 okul ve lojmanın sosyal faaliyette kullanılmak üzere muhtarlıklara devredildiği belirtildi.

22 Aralık 2017 Cuma 07:05
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16 Okul kapandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde ile birlikte Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat illerindeki köy ve kasabalarda terk edilmiş ve atıl durumda bulunan okulların olduğuna dikkat çekerek, 2017 yılında kapanan okul sayılarını, son 15 yılda kullanılmayan ve farklı kurumlara devredilen okul binalarının durumunu gündeme getirdi.
Gürer tarafından yöneltilen soruya yazılı olarak yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yozgat’ta 2017 yılında öğrenci azlığından dolayı kapanan köy/kasaba okul sayısının 16 olduğunu, 72 okul ve lojmanın sosyal faaliyette kullanılmak üzere muhtarlıklara devredildiğini söyledi.

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