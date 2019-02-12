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15 Kitap, 15 Arkadaş

YOZGAT Yunus Emre İlk/Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘15 Kitap 15 Yeni Arkadaş Yunus Emre Okuyor’ projesinin açılışı, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da katılımı ile gerçekleştirdi.

15 Kitap, 15 Arkadaş

YOZGAT Yunus Emre İlk/Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘15 Kitap 15 Yeni Arkadaş Yunus Emre Okuyor’ projesinin açılışı, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da katılımı ile gerçekleştirdi.

12 Şubat 2019 Salı 07:00
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15 Kitap, 15 Arkadaş

Hazırlanan proje kapsamında,  her sınıfa 15 kitap dağıtılarak, bu kitapların öğrenciler tarafından okunup, okunan kitaplarla ilgili sınav yapılacak, en başarılı ilk 3 öğrenci ödüllendirilecek. Okunacak kitapları dağıtan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, sınıflarda öğrencileri, öğretmenler odasında ise öğretmenleri ziyaret etti. Öğretmenlerle yaptığı görüşmede, yapılan çalışmalar ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Yazıcı, ‘’Okul kültürünü geliştirme ve farkındalık oluşturma adına yapılan kitap okumaya teşvik etmeyle ilgili yapılan bu tarz projeler öğrencilerimiz açısından son derece önemli bir hareketlilik sağlayacaktır. Aynı zamanda da öğrencilerimize estetik duygusu kazandırma ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeye yönelik büyük katkı sunacaktır. Kitap okuma, anlama kabiliyetimizi artırdığı gibi kelime dağarcığımızı da zenginleştirmektedir. Ne kadar okursak, o kadar biliriz. Ne kadar öğrenirsek, o kadar fazla farklı yere gitmiş oluruz. Çocuk kitapları, çocuklara televizyona kıyasla yüzde 50 oranında daha fazla kelime öğretmektedir. Kelime dağarcığı başka insanlara göre daha geniş olan insanlar, başarılarını sözel derslere yansıttığı gibi aynı zamanda diğer derslerde de yansıtmış oluyorlar. Hedefimiz İlimizdeki öğrencilerimize en yüksek seviyede kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır’’ dedi.

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