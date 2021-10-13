Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1416.82
ALTIN
511.61
DOLAR
9.0394
STERLİN
12.3005
EURO
10.4398

12 OKUL BELGELENDi

Türkiye genelinde Kalite Yönetim Sistemleri TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi Belgelendirmede çerçevesinde belge almaya hak kazanan 64 okuldan 12’isinin Yozgat’ta olduğu açıklandı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:45
12 OKUL BELGELENDi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi Belgelendirmede çerçevesinde Yozgat il genelinde 12 okulun belge aldığını söyledi. Yazıcı, ‘Sürmeli Anaokulu, Şehit Tevfik Erciyas Anaokulu, Bozok 15 Temmuz Şehitler İlk/Ortaokulu, Erdoğan Mustafa Akdağ İlk/Ortaokulu, Esenli Bilal Şahin İmam Hatip Ortaokulu, Yozgat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve ASO, Atatürk İlkokulu, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, 75. Yıl Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu, TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlk/Ortaokulu, Uğur Bektaş Özel Öğretim Uygulama Okulu’nun belge almaya hak kazandıklarını bildirdi. Yazıcı, ‘’ISO 45001 iş güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemleri için zorunlu bir Ulusal ve Uluslararası ISO standardıdır. Dünyanın uluslararası çapta ilk iş sağlığı ve iş güvenliği standardı olan ISO 45001'in amacı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmektir’’ dedi. Yazıcı, Uluslararası platformlarda geçerliliği olan ISO 45001'in temel hedefinin, küresel çapta yaşanan iş sağlığı ve güvenliği endişelerini ortadan kaldırmak olduğunu aktardı. Yazıcı, ‘’Bu standart, işletmenin küçük veya büyük ölçekli olup olmadığına bakılmaksızın her sektördeki çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi Belgesinin alınımında başta Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi çalışanları olmak üzere emek ve katkı sağlayan okulumuz idareci, öğretmen ve çalışanlarına teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
12 OKUL BELGELENDiYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberİlMilliEğitimMüdürlüğüYusufYazıcıKaliteYönetimİşsağlığıBelgeOkul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektörden karşılama
Rektörden karşılama
Böcekler ilgi çekti
Böcekler ilgi çekti
Hayatımızdaki oran
Hayatımızdaki oran
Tamgalar magnetimde
Tamgalar magnetimde
Çocuklara afet eğitimi
Çocuklara afet eğitimi
Akıl ve zeka oyunları
Akıl ve zeka oyunları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim