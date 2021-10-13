12 OKUL BELGELENDi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi Belgelendirmede çerçevesinde Yozgat il genelinde 12 okulun belge aldığını söyledi. Yazıcı, ‘Sürmeli Anaokulu, Şehit Tevfik Erciyas Anaokulu, Bozok 15 Temmuz Şehitler İlk/Ortaokulu, Erdoğan Mustafa Akdağ İlk/Ortaokulu, Esenli Bilal Şahin İmam Hatip Ortaokulu, Yozgat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve ASO, Atatürk İlkokulu, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, 75. Yıl Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu, TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlk/Ortaokulu, Uğur Bektaş Özel Öğretim Uygulama Okulu’nun belge almaya hak kazandıklarını bildirdi. Yazıcı, ‘’ISO 45001 iş güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemleri için zorunlu bir Ulusal ve Uluslararası ISO standardıdır. Dünyanın uluslararası çapta ilk iş sağlığı ve iş güvenliği standardı olan ISO 45001'in amacı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmektir’’ dedi. Yazıcı, Uluslararası platformlarda geçerliliği olan ISO 45001'in temel hedefinin, küresel çapta yaşanan iş sağlığı ve güvenliği endişelerini ortadan kaldırmak olduğunu aktardı. Yazıcı, ‘’Bu standart, işletmenin küçük veya büyük ölçekli olup olmadığına bakılmaksızın her sektördeki çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi Belgesinin alınımında başta Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi çalışanları olmak üzere emek ve katkı sağlayan okulumuz idareci, öğretmen ve çalışanlarına teşekkür ederiz’’ diye konuştu.